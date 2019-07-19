В Сети появилось видео задержания ФСБ радикальных исламистов в Якутске

Издание SakhaLife опубликовало на своем YouTube-канале видео задержания 20 граждан Таджикистана в одной из квартир в Якутске. На кадрах видно, что сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли у них документы и религиозную литературу.

Как ранее отмечало ведомство, в квартире были прописаны 40 иностранных граждан, одновременно в ней проживали до 30 человек.

О задержании 20 граждан Таджикистана стало известно утром 19 июля. По данным ФСБ, они организовали в квартире незаконную молельную площадку и проводили регулярные собрания. В ходе этих встреч приверженцы радикального ислама пропагандировали запрещенные материалы и вовлекали в экстремистское сообщество новых участников.

Двоих из задержанных уже выдворили из России, запретив им въезд на пять лет.