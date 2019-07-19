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eBay $48 (+20,09%) прогноз Citigroup к 18.07.20
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В Якутске за пропаганду экстремизма задержали 20 граждан Таджикистана

Сотрудники ФСБ задержали в Якутске 20 граждан Таджикистана на незаконной молельной площадке, где регулярно собирались приверженцы идеологии радикального ислама. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении ведомства, передает ТАСС.

В ходе собраний задержанные пропагандировали запрещенные экстремистские материалы и вовлекали в сообщество новых членов из числа жителей республики. Площадка была организована в одной из квартир жилого дома.

ФСБ установила, что все задержанные — выходцы из одного села в Таджикистане. Двоих из них уже выдворили из России и запретили им въезд на пять лет.

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Как сообщает ведомство, по адресу, где собирались граждане Таджикистана, находилась так называемая резиновая квартира: там одновременно проживали до 30 человек и было прописано до 40 иностранных граждан. «Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем и в каком состоянии находится их квартира. Но тем не менее желание извлечь выгоду способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В апреле ФСБ отчиталась о задержании лидера радикальных исламистов из Узбекистана, который читал проповеди в Севастополе с использованием запрещенной литературы.

Теги: ФСБ, Якутск, экстремизм, Таджикистан
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