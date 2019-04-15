В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов

Лидера радикальных исламистов, читавшего проповеди в Севастополе с использованием запрещенной литературы, задержали сотрудники ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.

По данным правоохранителей, «идеологическую обработку» прихожан мужчина проводил во время закрытых занятий. По месту проживания проповедника изъяли запрещенную литературу, документы, технику и средства связи, уточнила пресс-служба. Против задержанного возбудили уголовное дело по подозрению в публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

В январе ФСБ заявила о задержании членов законспирированной ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, деятельность в России запрещена), которые занимались сбором средств для боевиков в Сирии под видом сбора средств на благотворительность. Сборщики работали на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи.