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Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
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28 человек не полетели в Ереван резервным бортом после ЧП в Шереметьево

28 человек решили перенести перелет из Москвы в Ереван после инцидента в аэропорту Шереметьево. Об этом «РИА Новости» сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

Она рассказала, что резервный борт вылетел в 05:32 мск. На рейс зарегистрировались 145 человек.

«28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», — сказала она. Захаренкова добавила, что аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

Общество
Nordwind назвала причиной эвакуации рейса в Шереметьево посторонний запах

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер»), сообщил агентству представитель ведомства.

Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» прервал полет из-за сработавшего сигнала о задымлении. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В результате пострадали восемь человек. В авиакомпании отметили, что вылет самолета прекратили из-за появившегося в салоне постороннего запаха.

Росавиация создала специальную комиссию, которая приступила к расследованию причин и обстоятельств авиапроисшествия в Шереметьево.

Теги: Шереметьево, Самолет, Nordwind, задымление
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