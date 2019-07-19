28 человек не полетели в Ереван резервным бортом после ЧП в Шереметьево

28 человек не полетели в Ереван резервным бортом после ЧП в Шереметьево

28 человек решили перенести перелет из Москвы в Ереван после инцидента в аэропорту Шереметьево. Об этом «РИА Новости» сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

Она рассказала, что резервный борт вылетел в 05:32 мск. На рейс зарегистрировались 145 человек.

«28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», — сказала она. Захаренкова добавила, что аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер»), сообщил агентству представитель ведомства.