Nordwind назвал причиной эвакуации рейса в Шереметьево посторонний запах

Авиаперевозчик заявил, что посторонний запах появился в салоне при разбеге. Ранее сообщалось, что лайнер прервал взлет из-за задымления, при эвакуации по надувным трапам травмы получили восемь пассажиров

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») заявила, что причиной прекращения взлета рейса Москва — Ереван и последующей эвакуации пассажиров по надувным трапам стало появление в салоне лайнера постороннего запаха. Заявление перевозчика в связи с инцидентом, который произошел в ночь на пятницу в Шереметьево, опубликовано на сайте авиакомпании.

«В 00:45 мск рейс N4-477 при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам», — сказано в сообщении.

О задымлении в салоне самолета в сообщении не перевозчика не говорится.

Ранее директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова в беседе с «РИА Новости» говорила, что в салоне самолета, когда машина разбегалась для взлета возникло задымление. При этом она отметила, что возгорания на борту воздушного судна не было. ТАСС со ссылкой на данные управления МЧС по Московской области сообщало, что решение о прерывании взлета было принято из-за сигнала о задымлении.