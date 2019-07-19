Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,81 -0,13 EUR Бирж. 70,80 +0,15 Brent 61,79 -3,72% USD Нал. 63,62 61,44 EUR Нал. 71,70 69,64 USD ЦБ 62,83 -0,12 EUR ЦБ 70,61 +0,05 EUR/USD 1,1274 +0,0051 BTC/USD Бирж. 10 630,00 +19,00 IMOEX 2 702,59 -0,39% RTSI 1 349,76 -0,87% DJIA 27 222,97 +0,01% Nasdaq 8 207,24 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
eBay $48 (+20,51%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+7,11%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
eBay $48 (+20,51%) прогноз Citigroup к 18.07.20
Abbott $94 (+7,11%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Русагро ₽816,6 (+10,05%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,12) Quote, 18 июл, 13:19
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 70,61 (+0,05) Quote, 18 июл, 13:19
Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево Общество, 04:25 Трамп назвал кандидата на пост ушедшего из-за скандала главы Минтруда США Политика, 04:06 Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции Общество, 03:38 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 03:27 Суд постановил Роскомнадзору заблокировать тест «Сноба» о коррупционерах Общество, 03:15 В Шереметьево при эвакуации пострадали пассажиры рейса Москва — Ереван Общество, 03:12 Киев заявил о риске «дать козыри» России из-за дела «Татнефти» Политика, 02:57 В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили Общество, 02:48 Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике Политика, 02:20 В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения Политика, 01:59 ВВС Британии заявили о появлении тысяч гиперзвуковых ракет НАТО Политика, 01:42 Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой Политика, 01:10 Эксперт назвал «Буревестник» с ядерной энергоустановкой оружием возмездия Политика, 01:07 СМИ узнали о просьбе президента «Реала» Зидану отложить покупку Погба Спорт, 00:44
Общество ,  
0 
Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево

Росавиация создала специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств авиапроисшествия с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что решение командира самолета о прекращении полета было обоснованным.

Общество
В Шереметьево при эвакуации пострадали пассажиры рейса Москва — Ереван

Самолет Boeing 737 прервал полет из-за сработавшего сигнала о задымлении в кабине пилотов, когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу. Лайнер авиакомпании «Северный ветер» должен был направиться из Москвы в Ереван.

По данным МЧС, в результате эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. В аэропорту добавили, что одного пассажира госпитализировали.

Теги: Шереметьево, Росавиация, Комиссия
Материалы по теме
В Шереметьево при эвакуации пострадали пассажиры рейса Москва — Ереван
Общество
СК назвал причиной возвращения рейса «Победы» в Казань задымление салона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter