Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево

Росавиация создала специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств авиапроисшествия с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что решение командира самолета о прекращении полета было обоснованным.

Самолет Boeing 737 прервал полет из-за сработавшего сигнала о задымлении в кабине пилотов, когда он выруливал на взлетно-посадочную полосу. Лайнер авиакомпании «Северный ветер» должен был направиться из Москвы в Ереван.

По данным МЧС, в результате эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. В аэропорту добавили, что одного пассажира госпитализировали.