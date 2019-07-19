По уточненным данным, пострадали восемь человек. Boeing 737 прервал взлет из-за срабатывания сигнала о задымлении, людей эвакуировали по надувным трапам

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В аэропорту Шереметьево рейс Москва — Ереван авиакомапнии «Северный ветер» прервал взлет из-за срабатывания сигнала о задымлении в кабине пилотов. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС.

По данным спасательного ведомства, сигнал о задымлении поступил при рулежке самолета на взлетную полосу. В итоге воздушное судно прекратило движение, а пассажиров стали эвакуировать по надувным трапам. По уточненным данным, пострадали восемь человек, двое госпитализированы.

Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова в беседе с «РИА Новости» заявила, что у пяти пассажиров травмы средней степени тяжести. Один человек, по ее данным, госпитализирован. Захаренкова также сообщила, что задымление возникло в пассажирском салоне самолета, когда машина разбегалась для взлета. «Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было», — приводит агентство ее слова.

Всего на борту самолета находились 187 человек. Для вылета в Ереван авиакомпания готовит резервный борт.