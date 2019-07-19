Трамп назвал кандидата на пост ушедшего из-за скандала главы Минтруда США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах выдвинуть кандидатуру Юджина Скалиа на пост министра труда. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру Джина Скалии на пост нового министра труда. Джин достиг больших успехов в юридической и трудовой деятельности», — сказал он. По словам президента, у него много юридического опыта в сфере труда.

Ранее о том, что Трамп планирует выдвинуть кандидатуру Скалии сообщало Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что Юджин Скалиа является сыном покойного судьи Верховного суда Антонина Скалиа. Он также занимал должность главного сотрудника по правовым вопросам в Минтруда при администрации Джорджа Буша-младшего.

В середине июля министр труда Александр Акоста ушел в отставку. Причиной стал скандал из-за обвинения в педофилии миллиардера Джеффри Эпштейна. Трамп заявлял, что Акоста чувствовал постоянное давление СМИ из-за дела, которое он курировал боле 12 лет назад. Исполняющим обязанности главы Минтруда США стал замминистра Патрик Пизелла.

По данным газеты Miami Herald, критику вызвала слишком мягкая сделка с Эпштейном. Издание сообщало, что журналисты нашли около 60 жертв насилия со стороны миллиардера. В результате Эпштейна повторно задержали в начале июня 2019 года.