Суд арестовал предполагаемого сообщника «друга Кудрина» по делу о хищении

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предпринимателя Александра Внучкина по делу о хищении бюджетных средств по контракту с Минпромторгом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в канале в «ТамТам».

Предпринимателя заключили под стражу до 27 августа. В пресс-службе рассказали, что он является исполнительным директором ООО «Инмед».

По версии следствия, в 2016 году Внучкин заключил договор с Минпромторгом о предоставлении субсидии на разработки технологии ламинирования текстиля. Пресс-служба добавляет, что он был в сговоре с продюсером Рушаном Насибулиным и другими неустановленными лицами.

Отмечается, что они получили не менее 20 млн руб. со счета Минпромторга, использовав при этом фиктивные документы с завышенной стоимостью работ и ее значимостью.