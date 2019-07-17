«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

По подозрению в хищении 20 млн руб. задержан продюсер Рушан Насибулин, которого «Фонтанка» называет другом главы Счетной палаты

Рушан Насибулин (Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС)

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина. Об этом со ссылкой на источники сообщила «Фонтанка».

По данным издания, задержание стало частью масштабной операции, которую экономическая полиция проводила в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сотрудники центрального аппарата МВД провели обыски по десяти адресам, в Петербурге сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД — более чем по 20 адресам.

По данным «Фонтанки», Насибулину и Внучкину вменяется хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Размер похищенного оценивается в 20 млн руб. В материалах дела говорится о разработке технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности, пишет газета.

Следственные действия в рамках этого дела велись в том числе в элитном жилом комплексе «Привилегия» на Крестовском острове и в офисных помещениях, отмечает издание. Мероприятия должны были проходить в режиме секретности, а контроль за ними осуществлял начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, указывает «Фонтанка».