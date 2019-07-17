«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,77 -0,28 EUR Бирж. 70,47 -0,19 Brent 64,18 -3,72% USD Нал. 63,53 62,26 EUR Нал. 71,24 70,00 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1229 +0,0021 BTC/USD Бирж. 9 673,20 +282,20 IMOEX 2 708,49 -1,72% RTSI 1 357,67 -1,77% DJIA 27 301,06 -0,13% Nasdaq 8 218,91 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽816,6 (+9,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,79%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,85%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Русагро ₽816,6 (+9,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,79%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,85%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Россельхозбанк отменил комиссии для экспортеров АПК Пресс-релиз, 19:10 «Вест Хэм» купит нападающего за рекордные для себя €50 млн Спорт, 19:07 Фирма экс-главы НТВ объявила о создании лидера на мировом рынке марихуаны Бизнес, 19:04 Финансовый омбудсмен вынес первое решение в споре об ОСАГО Финансы, 19:03 Минэк предложил выделить 400 млрд руб. на оплату энергии для населения Бизнес, 19:02 В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана Общество, 18:58 Джонсон собрал рекордную сумму в борьбе за кресло премьера Великобритании Политика, 18:49 СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Общество, 18:48 Молодую российскую звезду фигурного катания отчислили из ЦСКА Спорт, 18:45 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 18:43 Экс-менеджер «Лидера» купит «мусорную» компанию с контрактами на ₽50 млрд Бизнес, 18:40 ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса» Финансы, 18:40 Заболотный отказался уходить из «Зенита» и будет играть в дубле Спорт, 18:32 Путин наградил экипаж самолета Red Wings за посадку с горящим двигателем Общество, 18:30
Общество ,  
0 
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
По подозрению в хищении 20 млн руб. задержан продюсер Рушан Насибулин, которого «Фонтанка» называет другом главы Счетной палаты
Рушан Насибулин (Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС)

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина. Об этом со ссылкой на источники сообщила «Фонтанка».

По данным издания, задержание стало частью масштабной операции, которую экономическая полиция проводила в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сотрудники центрального аппарата МВД провели обыски по десяти адресам, в Петербурге сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД — более чем по 20 адресам.

По данным «Фонтанки», Насибулину и Внучкину вменяется хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Размер похищенного оценивается в 20 млн руб. В материалах дела говорится о разработке технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности, пишет газета.

Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

Следственные действия в рамках этого дела велись в том числе в элитном жилом комплексе «Привилегия» на Крестовском острове и в офисных помещениях, отмечает издание. Мероприятия должны были проходить в режиме секретности, а контроль за ними осуществлял начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, указывает «Фонтанка».

Газета также указывает, что Насибулин и Внучкин связаны с ООО «Инмед», которым до 2014 года владел нынешний глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. В 2014 году 49,9% этой компании приобрело ООО «Стратегия», на три четверти принадлежавшее Кудрину (тогда экс-министру финансов), а на 25% — директору ЗАО «Леонтьевский центр» Ирине Карелиной.

Общество
Счетная палата сообщила о резком сокращении числа школ в России

Петербургская полиция позднее сообщила, что в городе были задержаны два руководителя коммерческой организации 36 и 56 лет, «которые обманным путем вывели из государственного бюджета несколько десятков миллионов рублей», выделенных «в рамках государственной программы на развитие промышленной сферы». Имена задержанных полиция не раскрывает.

Как пояснили в МВД, в 2016 году задержанные получили 20 млн руб. в качестве оплаты за выполненные научные работы. Договоры на выполнение этих работ сторонними организациями были фиктивными. «Злоумышленники определили исполнителя работ, осознавая, что он не обладает навыками и соответствующим образованием для написания научных работ», — отмечает МВД.

Ведомство также отмечает, что в рамках расследования были проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге.

Насибулин известен как продюсер фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов» Алексея Германа-старшего и Алексея Германа-младшего. Он, по словам собеседников «Фонтанки», дружит с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Газета также пишет, что при обыске у Насибулина были найдены предметы, подтверждающие, что у продюсера есть собака породы лабрадор, подаренная ему президентом России Владимиром Путиным.

РБК направил запрос представителю главы Счетной палаты Алексея Кудрина, а также в управление общественных связей МВД России и в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авторы: Наталья Демченко, Владимир Дергачев, Дмитрий Алексеев
Теги: следственные действия, Санкт-Петербург, Алексей Кудрин
Материалы по теме
Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х
Экономика
Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter