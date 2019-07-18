Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств

Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Следствие настаивало на заключении Насибулина под стражу, в частности, из опасения потерять подозреваемого», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 16 июля, в день проведения следственных действий, двое предполагаемых соучастников выехали за пределы России. Следствие посчитало, что Насибулин мог последовать их примеру.

Защита Насибулина просила назначить ему домашний арест, однако суд в этой просьбе отказал, отправив его под стражу до 27 августа.