Герман-младший назвал ошибкой уголовное дело в отношении «друга Кудрина»

Кинорежиссер Алексей Герман-младший заявил РБК о готовности выступить поручителем при избрании меры пресечения продюсеру Рушану Насибулину.

Перед заседанием суда в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга Герман-младший заявил, что пришел поддержать коллегу. «Готов быть поручителем. Считаю, что все это ошибка», — сказал он.

В распоряжении РБК оказалось письмо в поддержку Насибулина, которое было написано после возбуждения уголовного дела в адрес продюсера. Помимо Германа-младшего, письмо подписали художник-постановщик Елена Окопная, продюсер Андрей Савельев и продюсер Артем Васильев.

В нем они выразили Насибулину признательность за его многолетнюю работу и вклад в развитие российского авторского кинематографа. «Мы очень ценим нашу совместную работу, вашу отзывчивость и профессионализм», — говорится в тексте письма.