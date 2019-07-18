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Герман-младший назвал ошибкой уголовное дело в отношении «друга Кудрина»

Кинорежиссер Алексей Герман-младший заявил РБК о готовности выступить поручителем при избрании меры пресечения продюсеру Рушану Насибулину. 

Перед заседанием суда в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга Герман-младший заявил, что пришел поддержать коллегу. «Готов быть поручителем. Считаю, что все это ошибка», — сказал он.

В распоряжении РБК оказалось письмо в поддержку Насибулина, которое было написано после возбуждения уголовного дела в адрес продюсера. Помимо Германа-младшего, письмо подписали художник-постановщик Елена Окопная, продюсер Андрей Савельев и продюсер Артем Васильев.

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В нем они выразили Насибулину признательность за его многолетнюю работу и вклад в развитие российского авторского кинематографа. «Мы очень ценим нашу совместную работу, вашу отзывчивость и профессионализм», — говорится в тексте письма.

О задержании Рушана Насибулина в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля стало известно 17 июля. Кроме него также был задержан предприниматель Александр Внучкин. Им вменили хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Размер похищенного оценивается в 20 млн руб. Как сообщила «Фонтанка», оба связаны с ООО «Инмед», которым до 2014 года владел нынешний глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Насибулин был продюсером фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов» Алексея Германа-старшего и Алексея Германа-младшего. Он, по словам собеседников «Фонтанки», дружит с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Теги: продюсер, Герман, уголовное дело, хищение
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