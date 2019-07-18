Путин пообещал подписать указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин пообещал врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову подписать указ о введении электронных виз для посещения города иностранцами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беглов отметил, что введение электронных виз в Петербурге по примеру Владивостока позволит снизить бюрократические барьеры. «Это позволило бы упростить визовый режим в нашем городе. А в среднем иностранный турист оставляет у нас где-то до 35 тыс. руб. за один-три дня. Это значительно пополнило бы бюджет нашего города», — сказал губернатор.

Президент отметил, что Беглов уже ставил этот вопрос, после чего Путин попросил проработать его с точки зрения безопасности. «Министерство иностранных дел получило такое же поручение. Они мне буквально пару дней назад доложили: возражений против вашего предложения нет. Оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ», — пообещал глава государства.

Министр экономического развития России Максим Орешкин допустил, что система электронных виз может быть внедрена в России с начала 2020 года.

Ранее Беглов выступал в поддержку введения электронных виз и режима «открытого неба». «Когда туристы могут прилетать в наш город, пребывать здесь несколько дней по электронной визе (до 72 часов. — РБК) и не ходить за визой в другие инстанции. Для нас это очень важно, это привлекло бы большое количество туристов», — говорил он, отмечая, что подобная схема распространяется на туристов, прибывающих на теплоходах. В мае он говорил, что к 2023 году турпоток в Петербург вырастет на 19% — до 9,8 млн человек ежегодно.