Путин счел реализуемыми договоренности Медведчука и Медведева

Президент России Владимир Путин считает возможной реализацию договоренностей премьер-министра Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передает корреспондент РБК.

«Все, о чем вы говорили с председателем правительства, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо», — сказал президент.

Путин также отметил, что власти России считают чрезвычайно важным вопрос восстановления отношений с Украиной и будут сотрудничать в его реализации «с любой политической силой». «Это касается и решения проблем на Донбассе, двусторонних отношений в экономической сфере», — добавил он.