Донбасс предложил Киеву обменять всех пленных

Самопровозглашенная ДНР предложила Киеву в кратчайшие сроки обменять задержанных на территории двух государств в формате «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщается на сайте уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Она заявила, что ДНР настаивает, что сторонам будет дано время для «процессуальной очистки». ДНР на это запросила месяц, Украина около шести недель. Подлежащих обмену людей должны сначала освободить от уголовного преследования. По готовности эта информация будет подаваться координатору подгруппы от ОБСЕ Тони Фришу. После того как подтвердится, что стороны выполнили все взятые на себя обязательства, контактная группа назначит конкретную дату обмена, уточнила Морозова.

Сейчас, по данным омбудсмена, на территории Украины удерживается 101 человек, в ДНР — 50 человек. Предложение провести обмен таким образом поступило на заседании в Минске гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.