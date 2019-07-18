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Акции Netflix упали на 11% после сообщений об уходе американских клиентов

Акции стримингового сервиса Netflix до начала биржевой сессии 18 июля упали до $322 (почти на 11%), согласно данным биржи NASDAQ. До этого компания сообщила инвесторам об оттоке клиентов из США и замедлении роста за рубежом.

Накануне, 17 июля, Netflix отчитался о сокращении числа платных пользователей в США на 130 тыс. во втором квартале — до 60,1 млн подписчиков. Как передает Bloomberg, к этому привело повышение цены на подписку и сокращение списка телешоу. Так, в 2020 году компания не будет показывать популярные сериалы сервиса — «Друзья» и «Офис». Оба сериала перейдут на платформы конкурентов Netflix.

Во втором квартале число подписчиков на международном уровне также сократилось до 2,8 млн человек, что почти вполовину меньше, чем планировал Netflix.

Как отмечает Wall Street Journal, компания впервые понесла такие потери в числе клиентов с 2011 года, когда Netflix решил поменять условия подписки. Тогда стоимость акций компании упала на 14%, пишет Quartz, до $343. В связи с этим компания решила не вводить новый формат подписки.

В июле компания надеется увеличить количество подписчиков до 7 млн за счет новых сезонов популярных сериалов «Очень странные дела» (вышел 4 июля) и «Оранжевый — хит сезона» (релиз назначен на 26 июля).

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Теги: Netflix, падение акций, стриминговый сервис
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