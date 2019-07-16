Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему»

Американский стриминговый сервис Netflix принял решение вырезать из сериала «13 причин почему», который рассказывает о проблемах современных американских школьников, сцену самоубийства одной из героинь спустя два года после его премьеры. Об этом компания сообщает в своем Twitter.

«Мы слышали от многих молодых людей, что «13 причин почему» подтолкнул их начать размышлять о таких сложных темах, как депрессия и суицид. <...> По соглашению медицинских экспертов <...> мы вместе с создателем сериала Брайаном Йорки и продюсерами решили вырезать из первого сезона сцену, где Ханна совершает самоубийство», — говорится в сообщении Netflix.

В новой версии сериала эта трехминутная сцена уже отсутствует, зритель видит только момент, когда обнаруживается тело героини. Решение вырезать эту сцену было принято в преддверии выхода третьего сезона, который обещают выложить в Сеть к концу лета.