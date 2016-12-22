Сатанисты достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн

Американская организация «Сатанинский храм» (Satanic Temple) пришла к согласию с компаниями Netflix и Warner Bros Television по иску о нарушении авторских прав и ущербу своей репутации в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины», заявил адвокат организации Стюарт де Хаан. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

«Сатанинский храм» рад объявить, что иск против Netflix и Warner Bros мирно урегулирован», — заявил юрист.

The Guardian сообщает, что требования истцов изначально оценивались в $50 млн.

Поданный в начале ноября иск касается использования статуи Бафомета (одно из воплощений Сатаны) в нескольких выпусках сериала. «Сатанинская церковь» считала неоправданной ассоциацию божества с каннибализмом, убийствами и злом в общем, а также настаивала на необходимости своего упоминания в титрах сериала. Статую, фигурировавшую в эпизодах сериала, организация считает похожей на установленную ею в 2014 году фигуру в Детройте.

Группа «Сатанинский храм» зарегистрирована как религиозная организация в США в 2013 году. Ее целями называются «поощрение доброжелательности и сопереживания», защита свободы религиозных взглядов и «отвержение тирании». В частности, «Сатанинский храм» провозгласила борьбу против демонизации и маргинализации сатанистов, а также выступает за права ЛГБТ и критикует связь христианской церкви и государства.