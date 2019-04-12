Netflix потерял $8 млрд после новостей о стриминговом сервисе Disney

Капитализация развлекательной компании Netflix, поставщика фильмов и сериалов на основе потокового видео, снизилась на $8 млрд на фоне новостей о запуске стримингового сервиса Walt Disney. Об этом сообщает Bloomberg.

12 апреля вскоре после открытия торгов в Нью-Йорке акции компании подешевели на 5%, до $349,36 за штуку. Акции Disney выросли на 9%.

Как ожидается, стриминговый сервис Disney Plus будет запущен в ноябре. Стоимость подписки на него составит $6,99 в месяц. Он будет доступен на мобильных и подключаемых устройствах, в том числе на смарт-телевизорах и игровых приставках. В библиотеке сервиса планируется разместить сериалы студии Walt Вisney, мультфильмы Pixar, а также продукцию Marvel Studios и National Geographic.

В январе Netflix повысил тариф на ежемесячную подписку. Наиболее популярный план подорожал на 18%, до $13 в месяц, базовый — на 13%, до $9.