В Свердловской области грузовик протаранил путепровод

Ночью 17 июля в Свердловской области на 5-м км трассы Богданович — Сухой Лог большой тягач «БелАЗ» во время проезда под мостом поднял кузов, который врезался в опору моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Во время аварии никто не пострадал. От удара на конструкции моста образовались трещины, поэтому на участке организовано реверсивное движение и запрещен проезд тяжеловесных транспортных средств. По словам пресс-секретаря управления МВД Валерия Горелова, на месте работает специальная комиссия, по итогам проверки органы внутренних дел города Богдановича примут процессуальное решение, передает издание.

Специалисты изучают те повреждения, которые получил мост. По итогам экспертизы будет установлен срок, в который будет произведен ремонт.

Уточняется, что водитель грузовика имеет семь лет стажа и прошел медицинский осмотр перед началом рейса.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в пассажирский микроавтобус в Якутии. В результате аварии были пострадавшие и погибшие, их точное число не называли.