Два человека погибли при ДТП с грузовиком на севере Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,04 +0,23 EUR Бирж. 71,01 +0,33 Brent 67,17 +0,24% USD Нал. 63,43 62,67 EUR Нал. 71,47 70,67 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1264 +0,0012 BTC/USD Бирж. 11 601,00 +257,00 IMOEX 2 770,26 -0,70% RTSI 1 384,32 -1,04% DJIA 27 088,08 +0,85% Nasdaq 8 196,04 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АЛРОСА ₽110 (+38,16%) прогноз ВТБ Капитал к 09.07.20
American Airlines $38 (+14,29%) прогноз Bank of America к 28.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
АЛРОСА ₽110 (+38,16%) прогноз ВТБ Капитал к 09.07.20
American Airlines $38 (+14,29%) прогноз Bank of America к 28.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 11 июл, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 11 июл, 13:01
СК завел дело против спасавшего дом от паводка мэра иркутского района Общество, 11:48 Роскачество дало советы по выбору готового шашлыка Общество, 11:45 С чем связано отставание России в вопросах экологической ответственности Партнерский материал, 11:33 Путин поздравил с юбилеем Лунгина Общество, 11:33 Еще один заместитель Чайки подал в отставку Общество, 11:30 8 толстовок для холодных летних дней Стиль, 11:25 Два человека погибли при ДТП с грузовиком на севере Москвы Общество, 11:21 Криптовалютную биржу Bitpoint взломали: ущерб составил $32 млн Крипто, 11:07 Спортсмену разбили голову теннисным мячом в полуфинале Уимблдона Спорт, 11:07 Камера, мотор: 10 ярких автомобилей из советских комедий Авто, 11:06 Топ-менеджера Северо-Кавказской железной дороги заподозрили во взятке Общество, 11:06 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 11:04 Назад в СССР: уголовное преследование за некачественные товары усилится Pro, 11:02 Долговая ошибка: чего не хватает в работе бюро кредитных историй Pro, 11:00
Общество ,  
0 
Два человека погибли при ДТП с грузовиком на севере Москвы

Два человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на севере Москвы. Об этом сообщает управление МВД по столице, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, ДТП произошло 11 июля в 22:16 в районе дома 4 на Лихоборской набережной. Водитель Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом. В МВД уточнили, что двое погибших пассажиров легковушки скончались на месте.

Общество
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

После аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее, 11 июля, в Ленобласти на 183-м километре трассы «Кола» произошла авария с грузовиком, в результате которой пострадали семь человек и погибла девочка 2005 года рождения. По предварительным данным, грузовик КамАЗ наехал на машины, стоявшие для поворота налево.

Теги: ДТП, Москва
Материалы по теме
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Общество
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter