Два человека погибли при ДТП с грузовиком на севере Москвы

Два человека погибли при ДТП с грузовиком на севере Москвы

Два человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на севере Москвы. Об этом сообщает управление МВД по столице, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, ДТП произошло 11 июля в 22:16 в районе дома 4 на Лихоборской набережной. Водитель Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом. В МВД уточнили, что двое погибших пассажиров легковушки скончались на месте.

После аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее, 11 июля, в Ленобласти на 183-м километре трассы «Кола» произошла авария с грузовиком, в результате которой пострадали семь человек и погибла девочка 2005 года рождения. По предварительным данным, грузовик КамАЗ наехал на машины, стоявшие для поворота налево.