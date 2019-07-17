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PayPal $129 (+8,64%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
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Зеленский признался в недоверии к чиновникам не из своего круга общения

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что доверяет людям только из своего узкого круга общения. Об этом глава государства рассказал за рулем автомобиля в ходе поездки по городу. Соответствующий видеоролик опубликован на личном канале политика «Зе! Президент» в YouTube.

«Получилось так, что нельзя верить более чем никому. То есть совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня», — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что хотел бы, чтобы его команда вошла в историю страны. «Я бы хотел, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента Украины за все 30 лет, которого, или которых, люди на улице узнавали бы и радовались бы, и очень уважали», — добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский в ходе поездки рассказал, как западные партнеры Украины отговаривали политика провести телефонные разговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, несмотря на это, телефонный разговор между президентами двух стран впервые состоялся 11 июля. Инициатором беседы выступила украинская сторона.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники писало, что на сегодняшний день большое количество ключевых решений на Украине принимает глава администрации Андрей Богдан, который пытается оградить президента от прямого общения с внешним миром. Один из собеседников издания сообщал, что некоторые политические вопросы обсуждаются и поддерживаются в администрации Зеленского узким кругом людей. Однако финальное решение всегда остается за украинским президентом, отмечал собеседник газеты.

Теги: Украина, Владимир Зеленский
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