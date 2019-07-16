СМИ сообщили об ограждении Зеленского от внешнего мира его окружением

Большое количество ключевых решений на Украине в настоящее время принимает глава администрации Андрей Богдан, который как раз и пытается с другими приближенными держать президента в футляре, сообщает «Украинская правда»

Андрей Богдан и Владимир Зеленский (слева направо) (Фото: РИА Новости)

Ближайшее политическое окружение президента Украины Владимира Зеленского держит его в изоляции и пытается оградить его от прямого общения с внешним миром. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал, что некоторые политические вопросы обсуждаются и поддерживаются в администрации Зеленского узким кругом. «Но глобальное, финальное решение — всегда за Зеленским», — добавил он.

«В АП есть несколько групп влияния. Они разные, но делают примерно то же — пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них. Если образно, то Богдан — Шефир — другие стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — рассказал на условиях анонимности один из действующих украинских министров.

По данным издания, знаковой в управлении Украиной фигурой является глава администрации Андрей Богдан. По словам источников, он контролирует почти все сферы деятельности украинского президента. Ему, пишет издание, Зеленский обязан своим президентством (именно Богдан уговаривал нынешнего лидера баллотироваться и участвовать в выборах, а также выстраивал его избирательную стратегию и кампанию). Также у Богдана — фактически у единственного из команды Зеленского — есть опыт политических кампаний и работы в правительстве. В связи с этим все в украинском правительстве советуются с ним.

О важности Андрея Богдана для Зеленского говорит и тот факт, что ради его назначения президент пошел против нормы закона о люстрации. Против Богдана выступает американская сторона, поскольку видит в нем связь с олигархом Игорем Коломойским.