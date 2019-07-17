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Украинский кризис ,  
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Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»
Украинский президент рассказал, что все его отговаривали от звонка российскому лидеру и даже пугали разговором с Путиным. Однако несмотря на предостережения, разговор между ними все же состоялся, и они обсудили Донбасс
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Западные партнеры Украины выступают против того, чтобы ее президент Владимир Зеленский вел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Украинский президент выступил с заявлением во время поездки за рулем автомобиля по городу.

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В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

«Все партнеры Украины выступают даже против того, чтобы я просто позвонил Путину. Этот вопрос прежде всего касается Украины, этот вопрос наших граждан. Мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за помощь, но и должны тоже иметь свои мысли», — отметил он.

Он рассказал, что все в его окружении пугали разговором с Путиным.

«Чего пугаться, когда правда на твоей стороне?» — возразил украинский лидер.

Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 11 июля. Это были первые переговоры президентов двух стран. Основными темами, по версии Кремля, стали ситуация в Донбассе и работа «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Киев в свою очередь заявил об обсуждении освобождения арестованных в России украинских моряков.

Зеленский раскрыл и детали этого созвона. Путин, по его словам, предложил ему решить конфликт в Донбассе обменом «всех на всех». Украинский президент в ответ ему сказал, что согласен на такой расклад, однако сложность заключается в том, что список пленных, составленный Киевом, отличается от списка, который есть у тех, кто контролирует ситуацию в Донбассе.

«Вопрос с войной очень сложный. Я думаю, что если ты хочешь остановить войну, то ты обязательно ее остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать. Не знаю всех оснований, всех условий, почему они этого не хотели делать, почему они это тормозили», — заключил он.

Попытаться решить затянувшийся вооруженный конфликт можно дипломатическим путем, и для этого в скором времени, через еще одну встречу представителей стран «нормандского» формата, соберутся Путин, Зеленский, Меркель и Макрон. Когда именно это произойдет — он не уточнил.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс, Минские переговоры ..., «нормандский формат»
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