Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

Украинский президент рассказал, что все его отговаривали от звонка российскому лидеру и даже пугали разговором с Путиным. Однако несмотря на предостережения, разговор между ними все же состоялся, и они обсудили Донбасс

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Западные партнеры Украины выступают против того, чтобы ее президент Владимир Зеленский вел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Украинский президент выступил с заявлением во время поездки за рулем автомобиля по городу.

«Все партнеры Украины выступают даже против того, чтобы я просто позвонил Путину. Этот вопрос прежде всего касается Украины, этот вопрос наших граждан. Мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за помощь, но и должны тоже иметь свои мысли», — отметил он.

Он рассказал, что все в его окружении пугали разговором с Путиным.

«Чего пугаться, когда правда на твоей стороне?» — возразил украинский лидер.