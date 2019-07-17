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PayPal $129 (+7,94%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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«Рольф» заявил об отсутствии оснований для домашнего ареста Кайро

Для домашнего ареста директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро нет никаких оснований. Об этом говорится в сообщении автодилера, поступившем в РБК.

«Компания «Рольф» выражает Анатолию Кайро поддержку и считает, что никаких оснований для его домашнего ареста, как и для самого уголовного дела, не было и нет», — заявили в пресс-службе.

Так «Рольф» прокомментировал решение Мосгорсуда, который ранее 17 июля отклонил апелляцию защиты, просившей смягчить Кайро меру пресечения. На заседании адвокаты обратили внимание суда, что у их подзащитного есть постоянное место жительства, подтвержденное видом на жительство и квартирой в его собственности. Однако суд эти доводы проигнорировал, отмечает компания.

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По версии следствия, Кайро в 2014 году принял участие в реализации преступной схемы, которую организовал основатель «Рольфа» Сергей Петров. Руководство компании фиктивно приобрело у кипрской Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены. Таким образом, за рубеж было выведено 3,94 млрд руб. 28 июня Басманный суд поместил Кайро под домашний арест до 25 августа.

Всего по делу проходят четыре человека, в том числе сам Петров. Кремль ранее заявил, что не будет вмешиваться в дело «Рольфа».

Теги: «Рольф», домашний арест
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