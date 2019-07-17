Путин наградил экипаж самолета Red Wings за посадку с горящим двигателем

Президент России Владимир Путин удостоил госнаград экипаж компании Red Wings, совершивший успешную посадку самолета с горящим двигателем в Уфе в августе 2018 года. Документ размещен на портале правовой информации.

Сотрудников авиакомпании наградили за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Командир судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортинженер Сергей Лакида удостоены Ордена мужества. Бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Руслан Тимербаев и старший бортпроводник Ларита Мурадова награждены Медалью Нестерова.

Кроме того, Путин удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главу Дагестана Владимира Васильева. Он получит награду за «вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу». Также за вклад в благотворительную и общественную деятельность президент наградил Орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну.

В августе прошлого года самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, следовавший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета после того, как у него загорелся один из двигателей. Посадка прошла успешно, находившиеся на борту 202 пассажира не пострадали. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных трапов спустя семь минут после посадки.