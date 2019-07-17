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BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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Путин наградил экипаж самолета Red Wings за посадку с горящим двигателем

Президент России Владимир Путин удостоил госнаград экипаж компании Red Wings, совершивший успешную посадку самолета с горящим двигателем в Уфе в августе 2018 года. Документ размещен на портале правовой информации.

Сотрудников авиакомпании наградили за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Командир судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортинженер Сергей Лакида удостоены Ордена мужества. Бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Руслан Тимербаев и старший бортпроводник Ларита Мурадова награждены Медалью Нестерова.

Кроме того, Путин удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главу Дагестана Владимира Васильева. Он получит награду за «вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу». Также за вклад в благотворительную и общественную деятельность президент наградил Орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну.

В августе прошлого года самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, следовавший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета после того, как у него загорелся один из двигателей. Посадка прошла успешно, находившиеся на борту 202 пассажира не пострадали. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных трапов спустя семь минут после посадки.

Общество
Появилось видео загоревшегося двигателя самолета Ту-204

В Росавиации после проведения проверки пришли к выводу, что причиной ЧП стало разрушение лопаток компрессора высокого давления. Глава ведомства Александр Нерадько утверждал, что разрушающиеся детали «попали в зазор между ротором и статором, это и привело к возникновению титанового пожара». Он пообещал, что экипаж будет награжден.

Теги: Самолет, орден, Владимир Путин, экипаж
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Самолет с 202 пассажирами вернулся в Уфу из-за загоревшегося двигателя
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