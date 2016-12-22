Появилось видео загоревшегося двигателя самолета Ту-204
Общество, 12:13
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Появилось видео загоревшегося двигателя самолета Ту-204
В Сети появилось видео из салона самолета Ту-204, летевшего из Уфы в Сочи. На кадрах видно, как у лайнера горит один из двигателей.
Пилот самолета авиакомпании Red Wing решил вернуться в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку. Она прошла успешно. Всего на борту самолета находились 202 пассажира, никто не пострадал.
Авиакомпания Red Wings выслала за пассажирами резервный борт, однако 58 пассажиров отказались от полета.
В результате Уфимская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ту-204. Также проверку организовала Росавиация.