Самолет с 202 пассажирами вернулся в Уфу из-за загоревшегося двигателя

Пассажирский самолет ТУ-204 авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета после того, как у него загорелся один из двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Видео: dmitriy_antonov_17 / Instagram

Пилот самолета принял решение развернутся и совершить экстренную посадку в аэропорту Уфы. В итоге посадка воздушного судна была произведена успешно.​

На борту самолета находились 202 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время самолет находится на осмотре специалистов. «Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что сейчас с пассажирами рейса общаются представители авиакомпании и психологи.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал две видеозаписи, сделанные одним из пассажиров лайнера. На кадрах видно, как у самолета искрится, а затем начинает гореть левый двигатель.