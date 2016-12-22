Росавиация назвала причины отказа двигателя летевшего из Уфы Ту-204

Причиной возгорания левого двигателя самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, следовавшего из Уфы в Сочи, стало разрушение лопаток компрессора высокого давления. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия 24».

«Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно седьмая или девятая ступень. Разрушающиеся детали лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором, это и привело к возникновению титанового пожара», — сказал Нерадько.

Он отметил, что титановый пожар — это серьезное происшествие, с которым экипажу удалось справиться. По словам Нерадько, кабинный и ​летный экипажи будут награждены.

Видео: den2391 / Twitter

Инцидент произошел 22 августа. Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вернулся в Уфу после того, как у него загорелся один из двигателей. На борту находились 202 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Авиакомпания Red Wings выслала за пассажирами резервный борт, однако 58 человек отказались от полета.

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой.