Джонсон собрал рекордную сумму в борьбе за кресло премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон побил рекорд по собранным пожертвованиям для кампании за пост премьер-министра Великобритании. В общей сумме ему удалось собрать £702 тыс. с учетом прошлогодних средств, только за последние две недели ему перечислили £200 тыс., передает Reuters.

Отмечается, что больше половины собранных средств Джонсону перевели финансисты и бизнесмены, поддерживающие выход Великобритании из Евросоюза.

Таким образом его сборы превзошли сборы бывшего министра иностранных дел Дэвида Малибенда, которому перечислили £602 тыс. Нынешний министр иностранных дел Джереми Хант при этом ничего не собрал за последние две недели, сообщает Reuters со ссылкой на британские власти.

Джонсон победил в четвертом туре гонки за пост премьер-министра, набрав 157 голосов, второе место на этом этапе занял министр экологии Майкл Гоув (61 голос), а третье — министр иностранных дел Джереми Хант. До этого Джонсон лидировал в гонке по итогам первого, второго и третьего туров выборов.