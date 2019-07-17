Суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом РБК, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Таким образом, они останутся в СИЗО до 26 октября. Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ.

Ранее следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем украинским морякам. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы, совершенное группой лиц), за которое предусматривается наказание до шести лет лишения свободы.

ФСБ задержала украинских моряков 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Два катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения.

В мае международный суд по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков и передать их Украине. Москва считает, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию трибунала.