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Суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом РБК, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Таким образом, они останутся в СИЗО до 26 октября. Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ. 

Ранее следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем украинским морякам. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы, совершенное группой лиц), за которое предусматривается наказание до шести лет лишения свободы.   

ФСБ задержала украинских моряков 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Два катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения. 

В мае международный суд по морскому праву постановил, что Россия должна освободить моряков и передать их Украине. Москва считает, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию трибунала. 

Во вторник, 16 июля, в офисе президента Украины выразили надежду на то, что задержанные в Керченском проливе моряки будут отпущены в ближайшее время. По словам замруководителя администрации Вадима Пристайко, у России был шанс «сохранить лицо», выполнив решение трибунала и отпустив украинцев.

Теги: Керченский пролив, Лефортовский суд, новости РБК
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