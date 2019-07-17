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ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не привлекались к дисциплинарной ответственности за время нахождения в колонии. Об этом РБК рассказали в УФСИН России по Белгородской области в связи с сообщениями о помещении футболистов в штрафной изолятор.

«В связи с появлением в интернете видео о футбольном матче, в котором принимают участие якобы осужденные ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, поясняем, что администрация исправительного учреждения никакого отношения к съемкам данного видеоролика не имеет, соответственно, каких-либо разрешений на проведение съемок не выдавалось», — добавили в региональном УФСИН.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на начальника колонии ИК-4 УФСИН в городе Алексеевка Сергея Плясова сообщил, что футболисты находятся в ШИЗО.

Плясов рассказал об этом, когда его попросили прокомментировать появившееся в Telegram-канале Mash видео, на котором мужчины, похожие на Кокорина и Мамаева, играют в футбол на территории колонии.

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Издание уточнило у Плясова, вышли ли Кокорин и Мамаев из карантина, если они играют в футбол. «Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли», — ответил начальник колонии. «Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе — все втроем», — добавил он.

Братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого задержали в октябре 2018 года в Москве за драку и причинение телесных повреждений. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, остальных — к полутора годам заключения. Во ФСИН допускали, что братья Кокорины смогут отбывать наказание в одной колонии.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, новости РБК
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