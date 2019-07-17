ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО

ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не привлекались к дисциплинарной ответственности за время нахождения в колонии. Об этом РБК рассказали в УФСИН России по Белгородской области в связи с сообщениями о помещении футболистов в штрафной изолятор.

«В связи с появлением в интернете видео о футбольном матче, в котором принимают участие якобы осужденные ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, поясняем, что администрация исправительного учреждения никакого отношения к съемкам данного видеоролика не имеет, соответственно, каких-либо разрешений на проведение съемок не выдавалось», — добавили в региональном УФСИН.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на начальника колонии ИК-4 УФСИН в городе Алексеевка Сергея Плясова сообщил, что футболисты находятся в ШИЗО.

Плясов рассказал об этом, когда его попросили прокомментировать появившееся в Telegram-канале Mash видео, на котором мужчины, похожие на Кокорина и Мамаева, играют в футбол на территории колонии.