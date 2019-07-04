СМИ назвали колонию, куда отправили Кокорина и Мамаева

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили отбывать наказание в белгородскую колонию №4 в городе Алексеевка. Об этом со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».

Об этом также пишет и telegram-канал Baza. Baza отмечает, что ИК-4 расположена всего в 80 км от города Валуйки, где живут родители Кокорина. В Валуйках футболист родился в 1991 году.

Как отмечает «РИА Новости», вначале футболистов доставят в СИЗО Белгорода, откуда их отправят в колонию. Baza уточняет, что речь идет о СИЗО-3.

Sport24 со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова пишет, что футболистов отправили в белгородское СИЗО еще накануне, 3 июля.

То, что Кокорина и Мамаева отправили в колонию, 4 июля подтвердило управление ФСИН по Москве. В ведомстве заявили, что с ними отправились и другие фигуранты дела.