ФСИН допустила совместное пребывание в колонии для братьев Кокориных

Александр Кокорин и его младший брат Кирилл смогут отбывать наказание в одной колонии. Об этом РБК рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Мы не видим здесь какого-то нарушения, если они друг друга будут поддерживать. Тем более это же не какая-то ОПГ, которая занималась бандитизмом, что-то планировала», — сообщил Максименко.

Он добавил, что решение будет принято, как только из суда придет документ о том, что все инстанции пройдены и приговор вступает в силу. Затем в течение 10 дней Кокорины будут направлены для отбывания в колонию.

Накануне Александр Кокорин попросил ОНК отправить его в одну колонию с братом. По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, просьба не противоречит закону, а братьев даже могут отправить в один отряд в колонии.