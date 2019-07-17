«Яблоко» пожаловалась в Мосизбирком на отказ в регистрации кандидатов

Партия «Яблоко» направила в Мосизбирком пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщается на сайте партии.

В регистрации отказали Андрею Бабушкину (выдвигался по 11-му округу), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Кириллу Гончарову (32-й округ), Сергею Митрохину (43-й округ) и Елене Русаковой (37-й округ).

Штабы кандидатов провели проверку предъявленных к подписям требований комиссии на основе открытых данных (ГАС «Выборы», баз МВД и правительства Москвы). По результатам проверки обнаружилось, что в той части требований комиссии, которую нельзя проверить по публичным данным, могут содержаться ошибки, допущенные сотрудниками избиркомов, говорится в заявлении. Это касается опечаток в фамилиях, именах, отчествах избирателей, а также в годах их рождения, сериях и номерах паспортов и адресах.

В партии отметили, что из восьми кандидатов от «Яблока» только троих зарегистрировали на выборы в Мосгордуму: уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича (округ 6), архитектора Дарью Беседину (округ 8) и эксперта Центра антикоррупционной политики «Яблока» Максима Круглова (округ 14).