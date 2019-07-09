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НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Сергея Аряева.

По его словам, 8 июля дипломаты получили разрешение от СК Белоруссии на посещение граждан России и в этот же день посетили их в СИЗО №1.

«Состояние здоровья удовлетворительное. Жалоб на условия содержания россияне не имеют», — сказал он. Ведется работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных.

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Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Как сообщили в Минобороны Белоруссии, некачественные фейерверочные изделия были куплены в российском ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад). В компании не дают комментариев.

4 июля правоохранительные органы задержали двух представителей российской компании-поставщика фейерверков. СК Белоруссии завел дело по ч. 2 ст. 463 УК Белоруссии (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве заявили, что четыре пиротехнических изделия взорвались, повредив салютные установки, в результате чего разлетевшиеся осколки нанесли ранения окружающим. 

Теги: Белоруссия, салют, задержание россиян
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Минск назвал причиной гибели женщины при салюте брак российского заряда
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