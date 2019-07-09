Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Сергея Аряева.

По его словам, 8 июля дипломаты получили разрешение от СК Белоруссии на посещение граждан России и в этот же день посетили их в СИЗО №1.

«Состояние здоровья удовлетворительное. Жалоб на условия содержания россияне не имеют», — сказал он. Ведется работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных.

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, еще десять человек получили ранения. Как сообщили в Минобороны Белоруссии, некачественные фейерверочные изделия были куплены в российском ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад). В компании не дают комментариев.