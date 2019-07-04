Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

В Минске во время праздничного салюта, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии, погибла женщина. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
«Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», — заявили в ведомстве.
В СК отметили, что на месте работают медики, сотрудники МЧС и МВД, а также специалисты белорусского Минобороны.
По данным агентства, еще несколько человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Точное число пострадавших пока не сообщается.