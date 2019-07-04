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Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

В Минске во время праздничного салюта, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии, погибла женщина. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», — заявили в ведомстве.

В СК отметили, что на месте работают медики, сотрудники МЧС и МВД, а также специалисты белорусского Минобороны.

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По данным агентства, еще несколько человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь. Точное число пострадавших пока не сообщается.

TUT.by, ссылаясь на очевидцев произошедшего, сообщает, что два залпа из установки по запуску салюта взорвались на земле. Погибшей женщине в шею попал металлический осколок, в результате чего она скончалась на месте.

Теги: Минск, праздничный салют, День независимости
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