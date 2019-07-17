Израильские эксперты заявили об угрозе для ВВС из-за турецких С-400

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поставляемые Турции, создают «новый порядок» в воздушном пространстве Ближнего Востока. Об этом Breaking Defense заявили израильские военные эксперты, в том числе бывший командующий ВВС страны.

Основной вопрос заключается в том, где будут развернуты российские системы ПВО, отмечают опрошенные изданием эксперты. Так, если комплексы С-400 будут размещены вблизи сирийской границы, они смогут угрожать авиации, действующей в небе над Сирией и Ираком. Даже если российские войска полностью покинут Сирию, турецкие С-400 смогут отслеживать любую активность в небе над страной.

Сделка по С-400 создает проблемы не только для израильских самолетов, но и для авиации США и всех стран, входящих в НАТО. «Как вы думаете, русские согласятся поделиться одной из своих самых передовых технологий с НАТО? Я уверен, что это невозможно», — заявил бывший командующий ВВС Израиля на условиях анонимности.

Поставки комплектующих ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. 16 июля стало известно о прибытии десятого самолета с частями зенитно-ракетного комплекса.

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Вашингтон тогда потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив американские комплексы Patriot. США также угрожали отменить поставки истребителей F-35. Накануне, 16 июля, президент Дональд Трамп подтвердил, что F-35 поступят на вооружение Турции, если Анкара одновременно развернет С-400.