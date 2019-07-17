Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что очередной политический конфликт с Грузией произошел из-за действий «некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты», которые решили разжечь русофобские настроения для того, чтобы поссорить народы между собой.

По словам Лаврова, эти люди вряд ли задумываются о наносимом Грузии ущербе, который только разрушает экономические и гуманитарные связи с Россией.

«Ожидаем от руководства Грузии скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии», — сказал министр.

Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.