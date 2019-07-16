Минфин удивился интересу к продлению заморозки накопительной пенсии

Минфин еще формально не принял решение о продлении заморозки накопительной части пенсии, однако в этом вопросе нет изменений в последние несколько лет — мораторий будет продлен. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

Он отметил свое удивление «такому большому интересу» к этому вопросу, так как «ничего принципиально нового» в нем не появилось.

В июле продлить заморозку накопительных пенсий предложил Минтруд. Мораторий был введен в 2014 году, предполагалось, что замороженную систему заменит концепция индивидуального пенсионного капитала, при которой работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Изначально систему планировалось запустить в 2019 году, однако сейчас ЦБ предлагает перенести ее публичное обсуждение на 2020 год.

Согласно последнему, июльскому опросу ВЦИОМа, об альтернативах обязательным отчислениям в ПФР в качестве обеспечения пенсии знают 58% респондентов. При этом 23% россиян планируют или хотели бы оформить банковский вклад, 21% — намерены копить самостоятельно в наличных рублях или валюте, 18% — инвестировать в недвижимость.