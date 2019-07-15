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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», - говорится в документе.

Ранее замораживание накопительной части пенсии продлевалось до 2021 года.

Минфин и ЦБ еще в 2016 году разработали основные принципы новой накопительной пенсионной модели, призванной сменить и модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию. Концепция формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

Изначально систему ИПК намеревались запустить в 2019 году, однако обсуждение концепции было заморожено. Как стало известно в июле, Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год.

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Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

Теги: Пенсия, Пенсионный фонд, Минтруд
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