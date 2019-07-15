Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», - говорится в документе.

Ранее замораживание накопительной части пенсии продлевалось до 2021 года.

Минфин и ЦБ еще в 2016 году разработали основные принципы новой накопительной пенсионной модели, призванной сменить и модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию. Концепция формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

Изначально систему ИПК намеревались запустить в 2019 году, однако обсуждение концепции было заморожено. Как стало известно в июле, Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год.