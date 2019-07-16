Глава МИД Украины предложил сделать украинский официальным языком ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин счел возможным включить украинский в число официальных языков ООН. Об этой идее он написал в своем Facebook.

Он выразил сомнение в том, что русский язык заслуживает того, чтобы быть в списке языков Объединенных Наций. «СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди? Не пришло ли время пересмотреть эту систему?» — написал он.

Климкин отметил, что МИД Украины активно поддерживает инициативы по продвижению статуса украинского языка. «Помню, как в 2014 году решили проводить заседания в ГУАМ (региональная организация, в состав которой входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. — РБК) на английском, а не на русском. Нас поддержали. Можем, собственно, и ООН наш язык в качестве официального предложить. А что, Украина тоже учредитель», — заявил Климкин.

Украинская ССР наравне с Белорусской ССР и самим Советским Союзом в 1945 году была включена в число стран — учредителей ООН. Всего устав ООН тогда подписали 50 государств.