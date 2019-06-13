США изменили написание столицы Украины с Kiev на Kyiv

Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы Соединенных Штатов) принял решение переименовать в базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv, сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в стране.

В публикации говорится, что об этом просил посол Валерий Чалый. Ведомство уточняет, что после вступления решения в силу 17 июня написание названия столицы Украины также изменится и за пределами США, так как зарубежные организации ориентируются на американскую базу. В частности, речь идет о международных аэропортах.

В конце мая украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. Отмечалось, что принятый документ частично вернет в употребление языковые нормы, которые существовали на Украине в начале двадцатого века.

Так, прилагательные окончания российских фамилий на -ый и-ой теперь необходимо писать через -ий (Бєлий, Островський), а фамилии с суффиксами -ск-, -цк-, должны писаться мягким знаком (Маяковський, Трубецький).