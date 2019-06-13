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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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США изменили написание столицы Украины с Kiev на Kyiv

Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы Соединенных Штатов) принял решение переименовать в базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv, сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в стране.

В публикации говорится, что об этом просил посол Валерий Чалый. Ведомство уточняет, что после вступления решения в силу 17 июня написание названия столицы Украины также изменится и за пределами США, так как зарубежные организации ориентируются на американскую базу. В частности, речь идет о международных аэропортах.

В конце мая украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. Отмечалось, что принятый документ частично вернет в употребление языковые нормы, которые существовали на Украине в начале двадцатого века.

Так, прилагательные окончания российских фамилий на -ый и-ой теперь необходимо писать через -ий (Бєлий, Островський), а фамилии с суффиксами -ск-, -цк-, должны писаться мягким знаком (Маяковський, Трубецький).

Теги: Киев, название, изменение
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