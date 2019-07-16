Путин разрешил Минобороны увеличить число машин со спецсигналами

Президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет Минобороны увеличить число автомобилей со спецсигналами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь ведомство может использовать 22 такие машины — ранее их максимальное число составляло 20.

В середине апреля Путин также с одной до пяти увеличил число разрешенных мигалок для Службы внешней разведки. Как тогда отмечало ТАСС, использование машин с мигалками разрешено для 19 госструктур, в том числе органам региональной власти и Российской академии наук. Всего таких машин более 630.

Для своей администрации президент увеличил максимальное число автомобилей со спецсигналами в конце 2017 года — с того момента у ведомства их 23.