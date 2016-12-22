Путин распорядился поставить на автозаки спецсигналы

На автозаки Федеральной службы исполнения наказаний, которые используются для перевозки заключенных, установят специальные устройства для подачи световых и звуковых сигналов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.



Таким образом, российский лидер внес поправки в указ от 19 мая 2012 года №635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». Новый документ вступает в силу со дня его подписания.



Оборудовать спецсигналами автозаки предлагал в мае Минюст. Текст законодательной инициативы был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве отметили, что осужденных и арестованных конвоируют в общем транспортом потоке, тогда как автомобили полиции оборудованы спецсигналом.

«Невозможность беспрепятственного проезда автомобилей типа «АЗ», связанная с ежегодно возрастающей интенсивностью дорожного движения, приводит к срыву выполнения служебных задач, а также создает реальную опасность обеспечению общественного порядка и общественной безопасности», — отмечали в Минюсте.