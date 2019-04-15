Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Указ увеличивает количество автомобилей для СВР без специальных цветографических схем и с мигалками с одного до пяти​.

Как отмечает ТАСС, сейчас использование машин с мигалками разрешено для 19 госструктур, в том числе органам региональной власти и Российской академии наук. Максимально разрешенное общее число таких автомобилей составляет 634.

В конце 2017 года Путин также увеличил максимальное число автомобилей со спецсигналами для администрации президента — с того момента в распоряжении ведомства находятся 23 машины с проблесковым маячком.