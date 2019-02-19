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Политика ,  
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Киев объявил о совместных учениях с ЕС по отражению российских кибератак
Для противодействия попыткам Москвы повлиять на выборы президента Украины Киев проведет совместные учения со структурами Европейского союза, заявил Турчинов
Александр Турчинов (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Киев и Европейский союз проведут совместные учения, чтобы быть готовыми к отражению кибератак со стороны России во время выборов на Украине. Об этом рассказал во время заседания ​Национального координационного центра по кибербезопасности ​секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», — цитирует его пресс-служба СНБО.

Для того, чтобы помешать планам Москвы, и будут проведены совместные учения. По словам Турчинова, во время учений будут смоделированы различные сценарии кибератак и отработаны методы реагирования на них. Обеспечение безопасности выборов президента Украины, запланированных на 31 марта, является сейчас приоритетом для Национального координационного центра кибербезопасности, подчеркнул Турчинов.

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Представители координационного центра обсудили защищенность серверов ЦИК Украины и проект концепции по отражению военной агрессии в киберпространстве, говорится в сообщении СНБО.

О том, что Москва намерена вмешаться в избирательный процесс на Украине, ранее неоднократно говорил президент Петр Порошенко. Так, в сентябре 2018 года он говорил, что этим усилиям уже противостоит военная разведка Киева. Спустя месяц Порошеко заявил, что «вмешательство» будет сделано «и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы». Тогда же он сообщил, что обратился «к международным партнерам», чтобы защитить Украину от такого вмешательства.

В декабре 2018 года Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в попытках вмешаться в предстоящие выборы в стране с помощью соцсетей Facebook и Twitter.

В свою очередь Москва многократно отвергала обвинения в попытках влиять на выборы в других странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такие обвинения голословными, глава МИДа Сергей Лавров также подчеркивал отсутствие доказательств вмешательства России в избирательный процесс в какой-либо стране.

Указ о создании Национального координационного центра кибербезопасности был подписан президентом Петром Порошенко в июне 2016 года. Организация объединяет заместителей министра обороны, начальника Генштаба, председателя СНБО, председателя Нацбанка Украины, председателя Службы внешней разведки, председателя Национальной полиции и глав других силовых ведомств и призвана улучшить координацию между ними для противодействия киберугрозам.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина, выборы президента, кибератака, вмешательство России в выборы
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