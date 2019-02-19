Киев объявил о совместных учениях с ЕС по отражению российских кибератак

Киев объявил о совместных учениях с ЕС по отражению российских кибератак

Для противодействия попыткам Москвы повлиять на выборы президента Украины Киев проведет совместные учения со структурами Европейского союза, заявил Турчинов

Александр Турчинов (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Киев и Европейский союз проведут совместные учения, чтобы быть готовыми к отражению кибератак со стороны России во время выборов на Украине. Об этом рассказал во время заседания ​Национального координационного центра по кибербезопасности ​секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», — цитирует его пресс-служба СНБО.

Для того, чтобы помешать планам Москвы, и будут проведены совместные учения. По словам Турчинова, во время учений будут смоделированы различные сценарии кибератак и отработаны методы реагирования на них. Обеспечение безопасности выборов президента Украины, запланированных на 31 марта, является сейчас приоритетом для Национального координационного центра кибербезопасности, подчеркнул Турчинов.

Представители координационного центра обсудили защищенность серверов ЦИК Украины и проект концепции по отражению военной агрессии в киберпространстве, говорится в сообщении СНБО.