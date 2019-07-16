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Apple $230 (+12,08%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,85%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Госдума одобрила штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума в третьем чтении одобрила правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за фиктивные данные о техосмотре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Водителя за отсутствие диагностической карты могут оштрафовать на 2 тыс. руб. Штраф будет введен и за передачу фиктивных данных о техосмотре в автоматизированную систему. Граждан будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Такие же штрафы будут накладываться за оформление диагностической карты для автомобиля, который не проходил техосмотр.

Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о фотофиксации техосмотра

Отдельно поправки вносятся в Уголовный кодекс. Уголовная ответственность будет введена за проведение техосмотра без аккредитации технического оператора.

С предложением ужесточить наказание за недобросовестное прохождение техосмотра в феврале выступил глава Минтранса Егений Дитрих. За подделку документов он потребовал «жестко карать».

Кроме того, ранее Госдума приняла законопроект, который вводит обязательную фотофиксацию техосмотра, что позволит ужесточить контроль за диагностическими картами.

Теги: Госдума, Штрафы
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