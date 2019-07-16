Госдума одобрила штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума в третьем чтении одобрила правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за фиктивные данные о техосмотре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Водителя за отсутствие диагностической карты могут оштрафовать на 2 тыс. руб. Штраф будет введен и за передачу фиктивных данных о техосмотре в автоматизированную систему. Граждан будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Такие же штрафы будут накладываться за оформление диагностической карты для автомобиля, который не проходил техосмотр.

Отдельно поправки вносятся в Уголовный кодекс. Уголовная ответственность будет введена за проведение техосмотра без аккредитации технического оператора.

С предложением ужесточить наказание за недобросовестное прохождение техосмотра в феврале выступил глава Минтранса Егений Дитрих. За подделку документов он потребовал «жестко карать».