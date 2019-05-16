Госдума приняла во втором чтении законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект о фотофиксации техосмотра

Парламентарии одобрили во втором чтении законопроект, предусматривающий фотофиксацию техосмотра автомобилей. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

Законопроект внесли в Госдуму 10 августа 2018 года. Первоначально он предполагал также и видеофиксацию при проверке машины, однако это требование исключили в середине апреля текущего года.

Внесенные правительством и депутатами поправки исключили требование о передаче информации о техосмотре в единую автоматизированную систему. Пакет законопроектов об усилении контроля за диагностикой автомобилей подготовило Минэкономразвития по поручению Владимира Путина.