Общество , 17:11
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о фотофиксации техосмотра
Парламентарии одобрили во втором чтении законопроект, предусматривающий фотофиксацию техосмотра автомобилей. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.
Законопроект внесли в Госдуму 10 августа 2018 года. Первоначально он предполагал также и видеофиксацию при проверке машины, однако это требование исключили в середине апреля текущего года.
Внесенные правительством и депутатами поправки исключили требование о передаче информации о техосмотре в единую автоматизированную систему. Пакет законопроектов об усилении контроля за диагностикой автомобилей подготовило Минэкономразвития по поручению Владимира Путина.