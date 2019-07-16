СК возбудил уголовное дело из-за утонувших в Лене семи человек

СК возбудил уголовное дело из-за утонувших в Лене семи человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семи человек на реке Лене. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, 15 июля во время купания в пригороде Якутска утонули трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет и четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые пытались их спасти. Уточняется, что личности всех погибших установлены.

«В связи с наличием большого количества жертв произошедшего, для проведения следственных действий, осуществление которых не представляется возможным в рамках доследственной проверки, возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.