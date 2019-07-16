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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
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СК возбудил уголовное дело из-за утонувших в Лене семи человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семи человек на реке Лене. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, 15 июля во время купания в пригороде Якутска утонули трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет и четверо мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые пытались их спасти. Уточняется, что личности всех погибших установлены.

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«В связи с наличием большого количества жертв произошедшего, для проведения следственных действий, осуществление которых не представляется возможным в рамках доследственной проверки, возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что следствие начало проверку по факту гибели двоих детей, взрослые числились пропавшими без вести. Позже спасательный отряд обнаружил тело еще одного утонувшего ребенка, также из воды были подняты тела мужчин.

Теги: Уголовное дело
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